В прямоугольном треугольнике АВС с прямым углом С ВС=3√17; tgA=4. Найдите АВ.
Геометрия
В прямоугольном треугольнике АВС с прямым углом С ВС=3√17; tgA=4. Найдите АВ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)AB = BC/sin A 2) sin A = √(1- (cos A)^2) 3) (cos A)^2 =1/(1+ (tg A)^2)=1/(1+4^2)=1/17; 4) sin A = √(1- (1/17)^2)=√16/17=4/√17; 5) AB =3√17:(4/√17)= 3√17*√17/4=51/4=12,75. Ответ:12,75.
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