В прямоугольном треугольнике АВС с прямым углом С ВС=3√17; tgA=4. Найдите АВ.

Геометрия

В прямоугольном треугольнике АВС с прямым углом С ВС=3√17; tgA=4. Найдите АВ.

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