В прямоугольном треугольнике АВС с прямым углом С ВС=3√17; tgA=4. Найдите АВ.

Геометрия
В прямоугольном треугольнике АВС с прямым углом С ВС=3√17; tgA=4. Найдите АВ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 1)AB = BC/sin A  2) sin A = √(1- (cos A)^2)  3)  (cos A)^2 =1/(1+ (tg A)^2)=1/(1+4^2)=1/17;  4)  sin A = √(1- (1/17)^2)=√16/17=4/√17;  5)  AB =3√17:(4/√17)=  3√17*√17/4=51/4=12,75. Ответ:12,75. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В равнобедренном треугольнике ABC с боковыми сторонами АС и СВ дано АВ=3, cosA=0,75. Вычислите ВС.
Ответить
Математика
Продавцы украсили большую витрину магазина 15 синими мячами, а остальные витрины украсили красными мячами, по 6 мячей в каждой витрине. Сколько вит...
Ответить
Математика
Звук распространяется в воздухе со скоростью 333,3м/с. Через какое время будет услышан взрыв на расстоянии 2,5 км? (Ответ округлите до десятых.)
Ответить
Математика
(a+3b)(a+b+2)-(a+b)(a+3b+2)
Ответить
Химия
Я не могу сделать.Пожалуйста помогите. Составьте полные структурные формулы веществ C2H4O2; CH2O2; C3H6O2.
Ответить