Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 410 км, выехал автомобиль. Через полчаса навстречу ему из пункта В выехал мотоциклист со скоростью на 10 км/ больше. Найдите скорость автомобиля и мотоциклиста, если известно, чт...

Геометрия

Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 410 км, выехал автомобиль. Через полчаса навстречу ему из пункта В выехал мотоциклист со скоростью на 10 км/ больше. Найдите скорость автомобиля и мотоциклиста, если известно, что они встретились на расстоянии 210 км от пункта А

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