Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 410 км, выехал автомобиль. Через полчаса навстречу ему из пункта В выехал мотоциклист со скоростью на 10 км/ больше. Найдите скорость автомобиля и мотоциклиста, если известно, чт...
Геометрия
Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 410 км, выехал автомобиль. Через полчаса навстречу ему из пункта В выехал мотоциклист со скоростью на 10 км/ больше. Найдите скорость автомобиля и мотоциклиста, если известно, что они встретились на расстоянии 210 км от пункта А
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
210/x=200/(x+10) + 0.5 420x+4200+400x+(x)^2 +10x -(x)^2 +10x+4200=0 D=25+4200=4225 x=-5+-65/-1 x1=70 x2=-60 - отрицательное число. не подходит Ответ: 70 км/ч
Гость:
410-210=200км проехал мотоцикл Пусть х км/ч скорость автомобиля, тогда мотоцикла х+10 210/x=200/(x+10) + 0.5 210х+2100=200х+0,5х²+5х 210ъ-200х-0,5х²-5х+2100=0 0,5х²-5х-2100=0 D=(25-4*0,5*(-2100))/2*0,5=25+4200/1=4225 x=5+-65/2*0,5 x₁=(5-65)/1=-60 отрицательной скорости не бывает х₂=(5+65)/1=70км/ч скорость автомобиля 70+10=80 км/ч скорость мотоцикла
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