чему равна работа силы тяжести при объёме груза весом 5H на высоту 1м?? а )0Дж б)5Дж в)-5Дж

Физика

чему равна работа силы тяжести при объёме груза весом 5H на высоту 1м?? а )0Дж б)5Дж в)-5Дж

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