Расстояние от школы до дома 1,1км,девочка проходит этот путь за 0,25часа.С какой скоростью идет девочка?

Математика

Расстояние от школы до дома 1,1км,девочка проходит этот путь за 0,25часа.С какой скоростью идет девочка?

Автор: Гость