Расстояние от школы до дома 1,1км,девочка проходит этот путь за 0,25часа.С какой скоростью идет девочка?
Математика
Расстояние от школы до дома 1,1км,девочка проходит этот путь за 0,25часа.С какой скоростью идет девочка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорость равна расстояние/время=1,1/0,25=4,4 км/ч
Гость:
1,1:0,25=110:25=4,4 км/ч
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