Расстояние от школы до дома 1,1км,девочка проходит этот путь за 0,25часа.С какой скоростью идет девочка?

Математика
Расстояние от школы до дома 1,1км,девочка проходит этот путь за 0,25часа.С какой скоростью идет девочка?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорость равна расстояние/время=1,1/0,25=4,4 км/ч
Гость:
1,1:0,25=110:25=4,4 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 410 км, выехал автомобиль. Через полчаса навстречу ему из пункта В выехал мотоциклист со скоростью...
Ответить
Физика
чему равна работа силы тяжести при объёме груза весом 5H на высоту 1м?? а )0Дж б)5Дж в)-5Дж
Ответить
Геометрия
В прямоугольном треугольнике АВС с прямым углом С ВС=3√17; tgA=4. Найдите АВ.
Ответить
Геометрия
В равнобедренном треугольнике ABC с боковыми сторонами АС и СВ дано АВ=3, cosA=0,75. Вычислите ВС.
Ответить
Математика
Продавцы украсили большую витрину магазина 15 синими мячами, а остальные витрины украсили красными мячами, по 6 мячей в каждой витрине. Сколько вит...
Ответить