Пароход идет вниз по течению от пункта А к пункту В 2 часа, а вверх — 3 часа. Сколько времени между этими же пунктами будет плыть бревно?

Математика

Пароход идет вниз по течению от пункта А к пункту В 2 часа, а вверх — 3 часа. Сколько времени между этими же пунктами будет плыть бревно?

Автор: Гость