Пароход идет вниз по течению от пункта А к пункту В 2 часа, а вверх — 3 часа. Сколько времени между этими же пунктами будет плыть бревно?
Математика
Пароход идет вниз по течению от пункта А к пункту В 2 часа, а вверх — 3 часа. Сколько времени между этими же пунктами будет плыть бревно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - расстояние в один конец. 1:2=1/2 - скорость парохода по течению 1;3=1/3 - скорость парохода против течения Скорость течения(бревна): Vтеч =((Vсобст.+Vтеч.)-(Vсобств-Vтеч)):2= (1/2-1/3) : 2 = 1/12 t=S/v 1 : 1/12 = 12(часов) Ответ: бревно проплывет по течению расстояние от А до В за 12часов.
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