подскажите пожалуйста проверочные слова.ты ведешь,ты трещишь,ты пищишь,ты снуешь,ты принесешь,ты сохранишь,ты спасешь,ты молчишь,ты лежишь,ты сидишь,ты горишь.
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подскажите пожалуйста проверочные слова.ты ведешь,ты трещишь,ты пищишь,ты снуешь,ты принесешь,ты сохранишь,ты спасешь,ты молчишь,ты лежишь,ты сидишь,ты горишь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вод, е и о чередуются треск писк снуешь вроде нет ничего для проверки нос, нес, так же е о охрана спасение смолк лежка сидя гор
Гость:
1. вос 2.треск 3.писк 4.? 5.нёс 6.хрошишь 7.спас 8.молча 9.лёжа 10.сидя 11.говр кажется так
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