Периметр прямоугольника равен 20 см. Длина в пять раз больше ширины. Найдите длину и ширину этого прямоугольника
Алгебра
Периметр прямоугольника равен 20 см. Длина в пять раз больше ширины. Найдите длину и ширину этого прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х - ширина тогда 5*х - длина Р - периметр Р= 2*ширина + 2*длина 20=2*х+2*5*х 12*х=20 х=20/12=5/3 Ответ: длина 25/3, ширина 5/3
Гость:
P = 2(a+b), где a,b - стороны х - ширина, тогда: 20 = 2(x+5x) 12x = 20 x = 5/3 -ширина, длина 25/3
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