Периметр прямоугольника равен 20 см. Длина в пять раз больше ширины. Найдите длину и ширину этого прямоугольника

Алгебра

Периметр прямоугольника равен 20 см. Длина в пять раз больше ширины. Найдите длину и ширину этого прямоугольника

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