Короленко В дурном обществе сочинение " Что дала Васе дружба с детьми подземелья?"

Литература
Короленко В дурном обществе сочинение " Что дала Васе дружба с детьми подземелья?"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Папа Васи был против что-бы он дружил с детьми подземелья. Но вася не слушал его. мне кажется что вася считал марусю как сестру, если даже у него была родная. это дружба соединала их с отцом.
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