1) Надолго. Почему слитно? 2) Самый долговечный аккумулятор знаний, как и в древние времена , ведет к добру, просвещает людей. Объяснить запятую , 3) Как говорил один мудрый человек произносить слова, точно водить вилами по в...

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1) Надолго. Почему слитно? 2) Самый долговечный аккумулятор знаний, как и в древние времена , ведет к добру, просвещает людей. Объяснить запятую , 3) Как говорил один мудрый человек произносить слова, точно водить вилами по воде. Объяснить, почему нет запятой на месте .

Автор: Гость