1) Надолго. Почему слитно? 2) Самый долговечный аккумулятор знаний, как и в древние времена , ведет к добру, просвещает людей. Объяснить запятую , 3) Как говорил один мудрый человек произносить слова, точно водить вилами по в...
Русский язык
1) Надолго. Почему слитно? 2) Самый долговечный аккумулятор знаний, как и в древние времена , ведет к добру, просвещает людей. Объяснить запятую , 3) Как говорил один мудрый человек произносить слова, точно водить вилами по воде. Объяснить, почему нет запятой на месте .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)как?надолго-наречие 2)после сравнительного оборота всегда ставится запятая 3)слова - это дополнение,поэтому запятая не нужна
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