масса ведра с водой 10 кг. какова масса ведра, если известно, что оно на 9 кг легче воды в нём
Алгебра
масса ведра с водой 10 кг. какова масса ведра, если известно, что оно на 9 кг легче воды в нём
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х кг -масса ведра х+9 кг- масса воды х+х+9=10 2х+9=10 2х=1 х=0.5 (кг) Ответ: 0,5 кг
Гость:
х - масса ведра 9кг - масса воды х+9=10 кг х=10-9 х=1 отв. х=1кг
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