масса ведра с водой 10 кг. какова масса ведра, если известно, что оно на 9 кг легче воды в нём

Алгебра
масса ведра с водой 10 кг. какова масса ведра, если известно, что оно на 9 кг легче воды в нём
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х кг -масса ведра х+9 кг- масса воды х+х+9=10 2х+9=10 2х=1 х=0.5 (кг) Ответ: 0,5 кг
Гость:
х - масса ведра  9кг - масса воды х+9=10 кг х=10-9 х=1 отв. х=1кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Масса сушёныз яблок  составляет 16%   массы свежих яблок.Сколько  надо взять свежих яблок .  чтобы получить 4т сушёных?  Сколько сушёных яблок полу...
Ответить
Химия
Какая масса молочной кислоты образуется при брожении глюкозы массой 300 г, массовая часть примесей в котором составляет 5%. Очень срочно на сегодня...
Ответить
Математика
Найдите площадь круга вписанного в равносторонний треугольник со стороной,равной 3.
Ответить
Алгебра
Периметр прямоугольника равен 20 см. Длина в пять раз больше ширины. Найдите длину и ширину этого прямоугольника
Ответить
Русский язык
1) Надолго. Почему слитно? 2) Самый долговечный аккумулятор знаний, как и в древние времена  , ведет к добру, просвещает людей. Объяснить запятую ,...
Ответить