Масса сушёныз яблок составляет 16% массы свежих яблок.Сколько надо взять свежих яблок . чтобы получить 4т сушёных? Сколько сушёных яблок получится из 4,5 т свежих яблок?
Математика
Масса сушёныз яблок составляет 16% массы свежих яблок.Сколько надо взять свежих яблок . чтобы получить 4т сушёных? Сколько сушёных яблок получится из 4,5 т свежих яблок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4:16*100=25(св. я.)-нужно взять, чтобы получить 4 т. сушёных 4,5:100*16=720(суш. я.)-получится из 4,5т. св. я.
Гость:
4:16*100=25т свежих яблок нужно взять, чтобы получить 4 т. сушёных 4,5*16/100=0,72т получится из 4,5 т свежих яблок
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