Масса сушёныз яблок составляет 16% массы свежих яблок.Сколько надо взять свежих яблок . чтобы получить 4т сушёных? Сколько сушёных яблок получится из 4,5 т свежих яблок?

Математика

Масса сушёныз яблок составляет 16% массы свежих яблок.Сколько надо взять свежих яблок . чтобы получить 4т сушёных? Сколько сушёных яблок получится из 4,5 т свежих яблок?

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