Какая масса молочной кислоты образуется при брожении глюкозы массой 300 г, массовая часть примесей в котором составляет 5%. Очень срочно на сегодня помогите пожалуйста!!!!))))

Химия

Какая масса молочной кислоты образуется при брожении глюкозы массой 300 г, массовая часть примесей в котором составляет 5%. Очень срочно на сегодня помогите пожалуйста!!!!))))

Автор: Гость