Какая масса молочной кислоты образуется при брожении глюкозы массой 300 г, массовая часть примесей в котором составляет 5%. Очень срочно на сегодня помогите пожалуйста!!!!))))
Химия
Какая масса молочной кислоты образуется при брожении глюкозы массой 300 г, массовая часть примесей в котором составляет 5%. Очень срочно на сегодня помогите пожалуйста!!!!))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C6H12O6=2CH3CHOHCOOH Найдем массу прореагировавшей глюкозы (95% от 300 грамм) m (прореаг.C6H12O6)=300*0.95=285гр m (мол.кислоты)=285*2*90/180=285 гр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
Периметр прямоугольника равен 20 см. Длина в пять раз больше ширины. Найдите длину и ширину этого прямоугольника
Русский язык
1) Надолго. Почему слитно? 2) Самый долговечный аккумулятор знаний, как и в древние времена , ведет к добру, просвещает людей. Объяснить запятую ,...
Литература