Какая масса молочной кислоты образуется при брожении глюкозы массой 300 г, массовая часть примесей в котором составляет 5%. Очень срочно на сегодня помогите пожалуйста!!!!))))

Химия
Какая масса молочной кислоты образуется при брожении глюкозы массой 300 г, массовая часть примесей в котором составляет 5%. Очень срочно на сегодня помогите пожалуйста!!!!))))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C6H12O6=2CH3CHOHCOOH Найдем массу прореагировавшей глюкозы (95% от 300 грамм) m (прореаг.C6H12O6)=300*0.95=285гр m (мол.кислоты)=285*2*90/180=285 гр
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