Автомобиль , стартуя с места и двигаясь с постоянным ускорением, через 10 секунд достигает скорости 90 км/ч .Какое расстояние в метрах пройдет автомобиль за первые 8 секунд разгона?

Алгебра
Автомобиль , стартуя с места и двигаясь с постоянным ускорением, через 10 секунд достигает скорости 90 км/ч .Какое расстояние в метрах пройдет автомобиль за первые 8 секунд разгона?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость автомобиля = 90км/ч = 1500м/с ускорение = 150м/(с*с) по формуле  S = Vo*t + (at*t)/2 Vo = 0 S = 150*8*8/2 = 150*32 = 4800м
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