Автомобиль , стартуя с места и двигаясь с постоянным ускорением, через 10 секунд достигает скорости 90 км/ч .Какое расстояние в метрах пройдет автомобиль за первые 8 секунд разгона?

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Автомобиль , стартуя с места и двигаясь с постоянным ускорением, через 10 секунд достигает скорости 90 км/ч .Какое расстояние в метрах пройдет автомобиль за первые 8 секунд разгона?

Автор: Гость