Найдите корень уравнения (1/9) в степени (x-13)=3
Алгебра
Найдите корень уравнения (1/9) в степени (x-13)=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex](\frac{1}{9})^{x-13}=3[/latex] [latex]3^{-2(x-13)}=3[/latex] -2(x-13) = 1 -2x+26-1=0 2x=25 x=12.5
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