1)Решите задачи. а) Отцу 36 лет. Возраст сына составляет 2/9 возраста отца. Сколько лет сыну? б) Сколько процентов число 5 составляет от числа 4? в)В первый день Катя выучила 60% всех словарных слов ,а во второй день-2...
Математика
1)Решите задачи. а) Отцу 36 лет. Возраст сына составляет 2/9 возраста отца. Сколько лет сыну? б) Сколько процентов число 5 составляет от числа 4? в)В первый день Катя выучила 60% всех словарных слов ,а во второй день-20 оставших слов.Сколько всего слов она выучила? 2)Из двух городов,расстояние между которыми 1800 км, одновременно навстречу друг другу выехали два поезда. Скорость одного 60 км/ч скорость другово на 8 км/ч больше.Какое расстояние будет между поездами через 1/3 суток? ПОМОГИТЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 36:9*2=8 лет. сыну же явно меньше, чем отцу;)
Гость:
а)36*2/9=8 лет сыну б)5/4*100=125% в)100%-60%=40% 40%=0,4 x * 0.4 = 20 x = 20 / 0.4 x = 50 слов 2)60+8=68(км/ч) 68+60=128(км/ч) 1/3 суток-8(часов) 128*8=1024(км) 1800-1024=776(км)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
2.Почему формирование наружного хитинового скелета способствовало приспособлению насекомых к жизни на суше и их расселению по Земле?
Литература
Математика
Русский язык