1)Решите  задачи. а) Отцу 36 лет. Возраст сына  составляет 2/9 возраста отца. Сколько лет  сыну? б) Сколько процентов  число 5 составляет  от числа 4? в)В первый день  Катя  выучила  60% всех  словарных слов ,а во второй день-2...

Математика
1)Решите  задачи. а) Отцу 36 лет. Возраст сына  составляет 2/9 возраста отца. Сколько лет  сыну? б) Сколько процентов  число 5 составляет  от числа 4? в)В первый день  Катя  выучила  60% всех  словарных слов ,а во второй день-20 оставших слов.Сколько  всего слов  она выучила? 2)Из двух  городов,расстояние  между которыми 1800 км, одновременно навстречу друг другу выехали два  поезда. Скорость одного 60 км/ч скорость другово  на 8 км/ч больше.Какое расстояние  будет  между поездами  через 1/3 суток?       ПОМОГИТЕ 
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 36:9*2=8 лет. сыну же явно меньше, чем отцу;)
Гость:
а)36*2/9=8 лет сыну б)5/4*100=125% в)100%-60%=40% 40%=0,4 x * 0.4 = 20 x = 20 / 0.4 x = 50 слов 2)60+8=68(км/ч) 68+60=128(км/ч) 1/3 суток-8(часов) 128*8=1024(км) 1800-1024=776(км)            
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
m^2+2m+4/m^3-8 cократите дробь
Ответить
Биология
2.Почему формирование наружного хитинового скелета способствовало приспособлению насекомых к жизни на суше и их расселению по Земле?
Ответить
Литература
Страна, в которой жил лилипут
Ответить
Математика
0,4(x-2)=2(4-x)+3,2 Решите уравнение
Ответить
Русский язык
Сделайте фонетический разбор слова " Ружья "
Ответить