1)Решите задачи. а) Отцу 36 лет. Возраст сына составляет 2/9 возраста отца. Сколько лет сыну? б) Сколько процентов число 5 составляет от числа 4? в)В первый день Катя выучила 60% всех словарных слов ,а во второй день-2...

Математика

1)Решите задачи. а) Отцу 36 лет. Возраст сына составляет 2/9 возраста отца. Сколько лет сыну? б) Сколько процентов число 5 составляет от числа 4? в)В первый день Катя выучила 60% всех словарных слов ,а во второй день-20 оставших слов.Сколько всего слов она выучила? 2)Из двух городов,расстояние между которыми 1800 км, одновременно навстречу друг другу выехали два поезда. Скорость одного 60 км/ч скорость другово на 8 км/ч больше.Какое расстояние будет между поездами через 1/3 суток? ПОМОГИТЕ

Автор: Гость