2.Почему формирование наружного хитинового скелета способствовало приспособлению насекомых к жизни на суше и их расселению по Земле?
Биология
2.Почему формирование наружного хитинового скелета способствовало приспособлению насекомых к жизни на суше и их расселению по Земле?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хитиновый слой защищает их от внешних факторов
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