1/(x2 – 64) больше 4/(64 – x2)
Алгебра
1/(x2 – 64) больше 4/(64 – x2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/(х^2-64)-4/(-х^2+64)>0 1/(х^2-64)+4/(х^2-64)>0 5/(х^2-64)>0 корни: -8, 8 нанесем на ось и расставим знаки(метод интервалов) ----(-8)------(8)----> + - + нам нужен + ответ: х<-8; x>8
Гость:
Ответ: х принадлежит(э наоборот) (-бесконечность;-8)объдинить (8;+бесконечность)
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