1/(x2 – 64) больше 4/(64 – x2)

Гость: Гость:

1/(х^2-64)-4/(-х^2+64)>0 1/(х^2-64)+4/(х^2-64)>0 5/(х^2-64)>0 корни: -8, 8 нанесем на ось и расставим знаки(метод интервалов) ----(-8)------(8)----> + - + нам нужен + ответ: х<-8; x>8