начерти квадрат с длиной стороны 4см.чему равна площадь этого квадрата? проведи все оси симметрии квадрата.сколько осей у тебя получилось?

Математика

начерти квадрат с длиной стороны 4см.чему равна площадь этого квадрата? проведи все оси симметрии квадрата.сколько осей у тебя получилось?

Автор: Гость