начерти квадрат с длиной стороны 4см.чему равна площадь этого квадрата? проведи все оси симметрии квадрата.сколько осей у тебя получилось?
Математика
начерти квадрат с длиной стороны 4см.чему равна площадь этого квадрата? проведи все оси симметрии квадрата.сколько осей у тебя получилось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь равна 4*4=16см² 4 оси симметрии:2 диагонали и 2 серединных перпендикуляра.
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