Добудьте із кристалогідрату MgSO4 помножено на 7 H2O розчин магній хлорид
Химия
Добудьте із кристалогідрату MgSO4 помножено на 7 H2O розчин магній хлорид
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Додайте кристалогідрат до води і розчин готовий
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
турист проехал на автомобиле 8ч30мин со скоростью 74.8 км /ч ,а остальную часть пути на велосипеде -со скоростью 12.7км/ч. Сколько времени он путеш...
Геометрия
В правильной четырехугольной пирамиде КАВСД, все ребра которой равны 1, найдите косинус угла между плоскостями КАД И ВСМ, где М-середина ребра АК
Геометрия
Диагональное сечение правильной четырехугольной призмы имеет площадь Q.Найдите площадь боковой поверхности призмы,
Английский язык
4. Поставить глаголы в скобках в нужную форму сослагательного наклонения. If I were you, I (to forgive) him. If he had not received the letter, he ...