тема(интегралы и его применения) Графік якої з первисніх функцій f(x)=x^4 проходить через точку A(1; 2(1/5)) ?
Алгебра
тема(интегралы и его применения) Графік якої з первисніх функцій f(x)=x^4 проходить через точку A(1; 2(1/5)) ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первісні функції y=x^4 мають вигляд Y(x)=x^5/5+c, c є R A(1; 2(1/5))=A(1; 11/5) 11/5=1^5/5+c 11/5=1/5+c 10/5=c 2=c Y(x)=x^5/5+2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Ответьте на вопросы, желательно переведите их. 1. Do you take enough exercise? What exersise? How often do you go to the stadium? to the swimming b...
Геометрия
тема : ПИРАМИДЫ)))) ЗАДАЧА) 1)Периметр основания правильной треугольной пирамиды равен 18 корней из 3 см , а её высота 4 см , а апофема пирамиды -...
Алгебра