тема(интегралы и его применения) Графік якої з первисніх функцій f(x)=x^4 проходить через точку A(1; 2(1/5)) ?

Алгебра

тема(интегралы и его применения) Графік якої з первисніх функцій f(x)=x^4 проходить через точку A(1; 2(1/5)) ?

Автор: Гость