тема(интегралы и его применения) Графік якої з первисніх функцій f(x)=x^4 проходить через точку A(1; 2(1/5)) ?

Алгебра
тема(интегралы и его применения) Графік якої з первисніх функцій f(x)=x^4 проходить через точку A(1; 2(1/5)) ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первісні функції y=x^4 мають вигляд Y(x)=x^5/5+c, c є R   A(1; 2(1/5))=A(1; 11/5)   11/5=1^5/5+c 11/5=1/5+c 10/5=c 2=c   Y(x)=x^5/5+2
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