игральная кость бросается 5 раз. найти вероятность того что 2 раза выпадет одно очко
Алгебра
игральная кость бросается 5 раз. найти вероятность того что 2 раза выпадет одно очко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*6= 30 всего исходов 1 - благоприятный исход 1/30 - вероятность выпадения одного очка
Гость:
1/30 т.к всего возможно 6 вариантов 5*6
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