Два опытных участка имеют одинаковую площадь.Ширина первого участка 60 м,а ширина второго 80 м.Найди длину первого участка,если известно ,что длина второго 150 метров.Сделай по задаче чертёж и реши её.

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Начерти два прямоугольника по клеткам в тетради, например 3клетки х 10 кл. - 1-й прямоугольгик 4 кл. * 8 кл - 2-ой прямоугольник 60м - ширина 1-го участка 80м - ширина 2-го участка 150м - длина 2-го участка 1) 150*80=12000 кв.м площадь второго участка, т.к. площади обоих участков равны, 2) 12000 : 60 = 200 м -длина 1-го участка Начерти два прямоугольника, например 1 см = 20 м (масштаб), тогда 3см х 10 см - 1-й прямоугольгик 4 см * 7,5 см - 2-ой прямоугольник