В прямоугольном треугольнике окружность делит гипотенузу и катет пополам. В каком соотношении находится касательная к другому катету?

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Пусть M — середина гипотенузы AB, N — середина катета BC, K — точка касания данной окружности с прямой AC, P — середина средней линии MN треугольника ABC. Перпендикуляр к AC, проведённый через точку K, проходит через центр окружности и делит пополам перпендикулярную ему хорду MN, т.е. проходит также через точку P. Тогда CK = NP = MN = . AC = AC. Следовательно, CK : AK = 1 : 3.