Построй кординатный угол с 4-мя точками. Соедини точки диогоналями и найди 5-ую точку

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Пусть А и В — произвольные точки плоскости с координатами (х1 y1) и (х2, у2) соответственно. Тогда вектор AB имеет, очевидно, координаты (х2— х1, y2 — y1). Известно, что квадрат длины вектора равен сумме квадратов его координат. Поэтому расстояние d между точками А и В, или, что то же самое, длина вектора АВ, определяется из условия d2 = (х2— х1)2 + (y2— y1)2. Отсюда d = \/(х2— х1)2 + (y2— y1)2 Полученная формула позволяет находить расстояние между любыми двумя точками плоскости, если только известны координаты этих точек Каждый раз, говоря о координатах той или иной точки плоскоси, мы имеем в виду вполне определенную систему координат х0у. А вообще-то систему координат на плоскости можно выбирать по-разному. Так, вместо системы координат х0у можно рассмотреть систему координат х'0у' , которая получается в результате поворота старых осей координат вокруг начальной точки 0 против часовой стрелки на угол α.