хорда стягивает дугу окружности в 104 градуса. Найдите угол между этой хордой и касательной к окружности, проведенной в точке М. Ответ дайте в градусах.

Геометрия

хорда стягивает дугу окружности в 104 градуса. Найдите угол между этой хордой и касательной к окружности, проведенной в точке М. Ответ дайте в градусах.

Автор: Гость