хорда стягивает дугу окружности в 104 градуса. Найдите угол между этой хордой и касательной к окружности, проведенной в точке М. Ответ дайте в градусах.

Геометрия
хорда стягивает дугу окружности в 104 градуса. Найдите угол между этой хордой и касательной к окружности, проведенной в точке М. Ответ дайте в градусах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
!!!Угол между касательной и хордой равен половине градусной меры дуги, стягиваемой хордой. Таким образом LКМР =104:2=52 град. Ответ: 52 град. 
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