найдите верные определения общественно-политических сил: А)милитаристы Б)популисты В)этатисты
Обществознание
найдите верные определения общественно-политических сил: А)милитаристы Б)популисты В)этатисты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Популисты — члены мелкобуржуазной фермерской партии. милитаристы- сторонник политики усиления военной мощи,выращивания вооружений и активации военных приготовлений. этатисты- сторонники мировоззрения и идеологии, абсолютизирующей роль государства в обществе и пропагандирующей максимальное подчинение интересов личностей и групп интересам государства, которое предполагается стоящим над обществом; сторонники политики активного вмешательства государства во все сферы общественной и частной жизни.
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