с одной третей га липовых насаждений собрали 220кг мёда. Сколько кг мёда получат с трёх четвёртых насаждений?
Математика
с одной третей га липовых насаждений собрали 220кг мёда. Сколько кг мёда получат с трёх четвёртых насаждений?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/3 - это 220 кг 220*3=660 кг со всего участка 660:4*3=495 кг с 3/4 участка
Гость:
220*3=660 кг------мёда собрали со всего участка 660*3:4=495 кг----мёда получат с трёх четвёртых насаждений.
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