с одной третей га липовых насаждений собрали 220кг мёда. Сколько кг мёда получат с трёх четвёртых насаждений?

Математика

с одной третей га липовых насаждений собрали 220кг мёда. Сколько кг мёда получат с трёх четвёртых насаждений?

Автор: Гость