1)Найдите значение у,если уравнение 7х+2у+14 имеет решения: (1;у).(2;у),(0;у). 2)найдите значения х,если уравнение 5х+4у=15 имеет решения : (х;0),(х;5),(х;-5),

Гость: Гость:

1) 7х+2у=14 прих=1 7*1+2у=14 7+2у=14 2у=14-7 2у=7 у=7:2 у=3,5 7х+2у=14 при х=2 7*2+2у=14 14+2у=14 2у=14-14 2у=0 у=0:2 у=0 7х+2у=14 при х=0 7*0+2у=14 0+2у=14 2у=14 у=14:2 у=7 2) 5х+4у=15 при у=0 5х+4*0=15 5х+0=15 5х=15 х=15:5 х=3 5х+4у=15 при у=5 5х+4*5=15 5х+20=15 5х=15-20 5х=-5 х=-5:5 х=-1 5х+4у=15 при у=-5 5х+4*(-5)=15 5х-20=15 5х=15+20 5х=35 х=35:5 х=7