Найдите двузначное число если цифра десятков на 2 больше цифры единиц а произведение числа на сумму его цифр равно 640
Алгебра
Найдите двузначное число если цифра десятков на 2 больше цифры единиц а произведение числа на сумму его цифр равно 640
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x - цифра единиц, х+2 - цифра десятков, (10(х+2)+х)(х+2+х)=640, (10х+20+х)(2х+2)=640, 2(11х+20)(х+1)=640, 11x^2+11x+20x+20=320, 11x^2+31x-300=0 D=14161, x1=-13 7/11<0, x2=4, x+2=4+2=6.
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