Найдите двузначное число если цифра десятков на 2 больше цифры единиц а произведение числа на сумму его цифр равно 640

Алгебра

Найдите двузначное число если цифра десятков на 2 больше цифры единиц а произведение числа на сумму его цифр равно 640

Автор: Гость