в зрительном зале 30 рядов стульев , по 20 штукв ряд.Сколько полных рядов займут 590 зрителей и сколько останется сводных мест.
Математика
в зрительном зале 30 рядов стульев , по 20 штукв ряд.Сколько полных рядов займут 590 зрителей и сколько останется сводных мест.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30*20=600 600-590=10 ответ10л
Гость:
1) 30 х 2 0 = 600 мест всего 2) 590 : 20 = 29 полных рядов и остаток 10 3) 600 - 590 = 10 мест останутся свободными
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