в зрительном зале 30 рядов стульев , по 20 штукв ряд.Сколько полных рядов займут 590 зрителей и сколько останется сводных мест.

Математика

в зрительном зале 30 рядов стульев , по 20 штукв ряд.Сколько полных рядов займут 590 зрителей и сколько останется сводных мест.

Автор: Гость