в одной коробке было 12целых 3 десятых.а в другой 14кг.После продажи в первой коробке осталось 3целых 7 десятых.а во второй 5 целых 9 десятых кг.Из какой коробки продано больше конфет и на сколько?

Математика

в одной коробке было 12целых 3 десятых.а в другой 14кг.После продажи в первой коробке осталось 3целых 7 десятых.а во второй 5 целых 9 десятых кг.Из какой коробки продано больше конфет и на сколько?

Автор: Гость