в одной коробке было 12целых 3 десятых.а в другой 14кг.После продажи в первой коробке осталось 3целых 7 десятых.а во второй 5 целых 9 десятых кг.Из какой коробки продано больше конфет и на сколько?
Математика
в одной коробке было 12целых 3 десятых.а в другой 14кг.После продажи в первой коробке осталось 3целых 7 десятых.а во второй 5 целых 9 десятых кг.Из какой коробки продано больше конфет и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12,3-3,7=8,6 кг продано из первой коробки 14-5,9=8,1 кг продано из второй коробки 8,6-8,1=0,5 кг разница продаж Ответ: из первой коробки продано больше на 0,5 кг
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