Во дворе гуляют овцы и гуси. мальчик насчитал 15 голов и 48 ног. Сколько овец и гусей гуляют во дворе?

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Пусть х-гуси у-овцы, тогда х+у=15 -всего животных 2х+4у=48-всего ног Из первого уравнения выразим х х=15-у Подставим у во второе уравнение: 2(15-у)+4у=48 30-2у+4у=48 2у=18 у=9 овец,тогда 15-9=6 гусей Ответ:9овец и 6 гусей Попробуем решить по действиям: 1)15*2=30 ног,если все сдвумя 2)48-30=18 ног нужно добавить 3)18:2=9 животных 4)15-9=6 животных А сколько из них овец и сколько гусей-только подбором: 9*4+6*2=36+12=48 9*2+6*4 не равняется 48, значит 9 овец и 6 гусей