Какую работу совершает вентилятор за 10минут, если его мощность равна 30Вт?

Физика
Какую работу совершает вентилятор за 10минут, если его мощность равна 30Вт?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какую работу А совершает вентилятор за t= 10минут=600c, если его мощность равна  P= 30Вт ? A=Pt=30*600=18000 Дж= 18 кДж ответ 18 кДж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Мне очень нужны какие-нибудь викторины на тему "птицы" по биологии.
Ответить
Русский язык
подберите антоним к слову наседать
Ответить
Русский язык
потом стал забирать все выше , жальчей, жальчей... -и вдруг заиграл веселее. Какая грамматическая основа???
Ответить
Геометрия
Рисунок + решение Радиус окружности,вписанной в основание правильной четырехугольной, пирамиды равен 8 корней из 2,высота пирамиды равна 8 корней и...
Ответить
Математика
на мороженое истратили 4/15 имевшихся денег,а на блокнот -3/11 остатка.Сколько рублей осталосьпосле этого,если за блокнот заплатили 6 рублей?
Ответить