Какую работу совершает вентилятор за 10минут, если его мощность равна 30Вт?
Физика
Какую работу совершает вентилятор за 10минут, если его мощность равна 30Вт?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какую работу А совершает вентилятор за t= 10минут=600c, если его мощность равна P= 30Вт ? A=Pt=30*600=18000 Дж= 18 кДж ответ 18 кДж
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