потом стал забирать все выше , жальчей, жальчей... -и вдруг заиграл веселее. Какая грамматическая основа???
Русский язык
потом стал забирать все выше , жальчей, жальчей... -и вдруг заиграл веселее. Какая грамматическая основа???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
стал забирать - сказуемое, заиграл - сказуемое. Безличное предолжение, поэтому подлежащего нет.
Гость:
Здесь только сказуемые: стал забирать, заиграл.
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