потом стал забирать все выше , жальчей, жальчей... -и вдруг заиграл веселее. Какая грамматическая основа???

Русский язык

потом стал забирать все выше , жальчей, жальчей... -и вдруг заиграл веселее. Какая грамматическая основа???

Автор: Гость