Рисунок + решение Радиус окружности,вписанной в основание правильной четырехугольной, пирамиды равен 8 корней из 2,высота пирамиды равна 8 корней из 2.Найти: 1)апофему пирамиды 2)угол между боковой гранью и основанием...
Геометрия
Рисунок + решение Радиус окружности,вписанной в основание правильной четырехугольной, пирамиды равен 8 корней из 2,высота пирамиды равна 8 корней из 2.Найти: 1)апофему пирамиды 2)угол между боковой гранью и основанием 3)площадь поверхности пирамиды 4)расстояние от центра основания пирамиды до плоскости боковой грани.Очень срочно!!
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