На 2-х пеньках 68 опят. На первом на 16 больше, чем на втором.Сколько опят на каждом пеньке?

х +16 - на 1 пеньке х -на 2 пеньке 68 - всего опят на двух пеньках х + 16 + х = 68 2х +16 = 68 2х = 52 х= 52 : 2 х = 26 опят на втором пеньке 26 + 16 = 42 опёнка на 1 пеньке

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Принимаем за Х количество опят на 1-м пеньке, тогда на 2-м пеньке будет Х+16.Составляем уравнение: Х+(х+16)=68 2х+16=68 2х=68-16 2х=52 х=52:2 х=26 оят на 1-м пеньке 16+26=42 опенка на 2-м пеньке Проверка: 26+42=68 опят на 2- пеньках