Половая система , состоящая из половых органов впервые появляется у: а)Плоских червей б)Круглых червей в)Круглоротых
Биология
Половая система , состоящая из половых органов впервые появляется у: а)Плоских червей б)Круглых червей в)Круглоротых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Половая система , состоящая из половых органов впервые появляется у в)Круглоротых, мне так кажется...это рыба потому что..а остальные варианты-черви...
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