Итоги реформы отмены крупостного права:положительные и отрицательные черты

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Суть реформы отмены крепостного права от 19 марта 1861 в том, что это рубеж между феодальной и капиталистической истории России. Относительно реформы существуют противоречивые мнения: первая - царь добровольно даровал волю крестьянам, и это хорошо; вторая - реформа была грабительской и проблем не решила. Итак, 19 февраля царь опубликовал и подписывает манифест об отмене крепостного права, который состоял их нескольких пунктов. Пункт первый. Из 30 миллионов крестьян освобождались лишь 15 миллионов. 14 миллионов государственных и 1 миллион казенных - не освобождались. Освобожденные крестьяне бесплатно получают личную свободу и уравниваются в правах со всеми сословиями. Пункт второй рассматривал вопрос о том, как наделять крестьян землей. До реформы крестьяне измели до 30 десятин земли. По реформе бесплатно они могли получить от помещика 1 десятину, остальную же землю надо выкупать, но не больше 12 десятин. Третий пункт. Крестьянин платит 20% процентов от стоимости земли по ценам 1861 года. Причем платит не сразу, а в течение 20 лет. Вроде бы очень хорошо, но дальше, следовало пояснение: на это время, когда крестьянин платит помещику, крестьянин считается временнообязанным - платит выкуп и несет те же повинности что и до отмены крепостного права. Выданную государством 80% ссуду крестьянин так же должен вернуть, выплачивая выкупные платежи в течение 49 лет, при этом набежавшие проценты также учитывались. Таким образом, когда крестьянин полностью рассчитывался он выплачивал сумму в пять раз превышающую стоимость земли. Крестьянин получил земли меньше, а вести хозяйство на 12 десятин невозможно, поэтому крестьянин арендовал землю у помещика, так называемые отрезки. И это не все. Теперь земля стала государственной, крестьянин выкупая землю не получал ее в собственность. Это стало тормозом развития капитализма. Земля для капитализма должна быть объектом частной собственности. Реформа привела к резкому ухудшению положения крестьян, она сделало невозможным для крестьянства накопление капитала. Однако считается что реформа - начало капитализма. Она освободила путь для развития капитализма. Потому что все-таки после реформы делается необходимым проведение и других реформ, способствует превращению России в буржуазную монархию.