на сбор 1800 бонусов первый геймер тратит на 6 мин меньше чем второй сколько бонусов в минуту собирает второй геймер если первый собирает на 10 бонусов больше

Алгебра
на сбор 1800 бонусов первый геймер тратит на 6 мин меньше чем второй сколько бонусов в минуту собирает второй геймер если первый собирает на 10 бонусов больше
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Автор: Гость
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Гость:
10/6 = 5/3 бонусов/мин  Вот и всё
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