на сбор 1800 бонусов первый геймер тратит на 6 мин меньше чем второй сколько бонусов в минуту собирает второй геймер если первый собирает на 10 бонусов больше

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на сбор 1800 бонусов первый геймер тратит на 6 мин меньше чем второй сколько бонусов в минуту собирает второй геймер если первый собирает на 10 бонусов больше

Автор: Гость