Органическое вещество содержит 26,1% углерода, 4,35% водорода, 69,56% кислорода. Относительная плотность паров данного вещества по азоту равна 1,643. Найдите молекулярную формулу данного вещества.
Химия
Органическое вещество содержит 26,1% углерода, 4,35% водорода, 69,56% кислорода. Относительная плотность паров данного вещества по азоту равна 1,643. Найдите молекулярную формулу данного вещества.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молекулярная масса: 1,643 * М(N2) = 1,643 * 28 =46 С: 46*0,261/М(С) = 46*0,261/12 = 1 Н: 46*0,0435/М(Н) = 46* 0,0435/1= 2 О: 46*0,6956/М(О) = 46* 0,6956/16= 2 HCООН – муравьиная кислота
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