разность двух чисел 156.одно из чисел127.найти сумму этих чисел

Математика
разность двух чисел 156.одно из чисел127.найти сумму этих чисел
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - х 2 - 127 всего 156 Решение: х+127=156 х=29 Ответ: число 29 и 127.
Гость:
х- первое число 127 - второе число х-127=156 х=156+127 х=283 - первое число 283+127=410 сумма   или без Х: 1) 156+127=283 - первое число 2) 283+127=410 сумма  
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