уровняйте пожалуйста KOH+FeCl3=Fe(OH)2+KCl
Химия
уровняйте пожалуйста KOH+FeCl3=Fe(OH)2+KCl
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12KOH +6 FeCI3 =6Fe(OH)2+ 12KCI
Гость:
3KOH+FeCl3=Fe(OH)3+3KCl И да, в вашем решении была допущена ошибка. Если вы прибавляете щелочь с двухвалентным железом, то и основание у вас будет с индексом 3, а если щелочь с трехвалентным железом, то основание будет с индексом 2. 2KOH+FeCl2 = Fe(OH)2 + 2KCl
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