уровняйте пожалуйста KOH+FeCl3=Fe(OH)2+KCl

Гость: Гость:

3KOH+FeCl3=Fe(OH)3+3KCl И да, в вашем решении была допущена ошибка. Если вы прибавляете щелочь с двухвалентным железом, то и основание у вас будет с индексом 3, а если щелочь с трехвалентным железом, то основание будет с индексом 2. 2KOH+FeCl2 = Fe(OH)2 + 2KCl