собрали 90 грибов; боровиков 45, подберезовиков на 22 меньше, а остальные лисички.сколько собрали лисичек?

Математика
собрали 90 грибов; боровиков 45, подберезовиков на 22 меньше, а остальные лисички.сколько собрали лисичек?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45-22=23 подберёзовика 90-45-23=22 лисички Ответ: 22 лисички  
Гость:
Решение: 45-22=23(грибов)-подберёзовков 90-(45+23)=22(грибов)-лисички        Ответ:22гр. лисичек.  Эх ты, такие лёгкие задачки и решить не можешь) учись, лишний раз не заходи в интернет за решением) Желаю успехов)
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