собрали 90 грибов; боровиков 45, подберезовиков на 22 меньше, а остальные лисички.сколько собрали лисичек?

Гость: Гость:

Решение: 45-22=23(грибов)-подберёзовков 90-(45+23)=22(грибов)-лисички Ответ:22гр. лисичек. Эх ты, такие лёгкие задачки и решить не можешь) учись, лишний раз не заходи в интернет за решением) Желаю успехов)