найти 34cosa. если sina= -8\17 и 3п\2 меньше a меньше 2п?
Алгебра
найти 34cosa. если sina= -8\17 и 3п\2 меньше a меньше 2п?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]34cosa = 34\sqrt{1-sin^2a} = 34\sqrt{1-\frac{8^2}{17^2}} = 34\sqrt{\frac{225}{289}}=34\frac{15}{17} = 30[/latex]
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