Толя выше Андрея на 5 см.Петя такого-же роста что и Толя,но он на 3 см.ниже Саши.На сколько сантиметров Саша выше Андрея?
Математика
Толя выше Андрея на 5 см.Петя такого-же роста что и Толя,но он на 3 см.ниже Саши.На сколько сантиметров Саша выше Андрея?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нарисуем схему Андрей |__________________| Толя |__________________| __5 см__ | Петя |___________________________ | Саша |___________________________ | 3 см _| Из схемы видно, что Саша выше Андрея на 5+3=8 (см) Ответ: Саша выше Андрея на 8 сантиметров.
Гость:
Толя - выше Андрея на 5 см Андрей - ? Петя - такого-же роста что и Толя, т.е выше Андрея на 5 см Саша - выше Пети на 3 см, а Петя выше Андрея на 5 см, значит Саша выше Андрея на 3 + 5 = 8 см. Ответ: на 8 см.
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