Толя выше Андрея на 5 см.Петя такого-же роста что и Толя,но он на 3 см.ниже Саши.На сколько сантиметров Саша выше Андрея?

Математика
Толя выше Андрея на 5 см.Петя такого-же роста что и Толя,но он на 3 см.ниже Саши.На сколько сантиметров Саша выше Андрея?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нарисуем схему   Андрей |__________________|   Толя      |__________________|     __5 см__   |   Петя      |___________________________        |   Саша     |___________________________        |    3 см  _|   Из схемы видно, что Саша выше Андрея на 5+3=8 (см)   Ответ: Саша выше Андрея на 8 сантиметров.
Гость:
Толя  -  выше  Андрея  на 5 см  Андрей  -  ? Петя  - такого-же роста что и Толя, т.е  выше  Андрея  на 5 см Саша   -  выше Пети на 3 см,  а Петя выше  Андрея  на 5 см,   значит  Саша  выше Андрея  на  3 + 5 =  8 см.   Ответ:  на 8 см.  
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