Толя выше Андрея на 5 см.Петя такого-же роста что и Толя,но он на 3 см.ниже Саши.На сколько сантиметров Саша выше Андрея?

нарисуем схему Андрей |__________________| Толя |__________________| __5 см__ | Петя |___________________________ | Саша |___________________________ | 3 см _| Из схемы видно, что Саша выше Андрея на 5+3=8 (см) Ответ: Саша выше Андрея на 8 сантиметров.

Гость: Гость:

Толя - выше Андрея на 5 см Андрей - ? Петя - такого-же роста что и Толя, т.е выше Андрея на 5 см Саша - выше Пети на 3 см, а Петя выше Андрея на 5 см, значит Саша выше Андрея на 3 + 5 = 8 см. Ответ: на 8 см.