привести примеры гонений сталинского руководства на учёных, деятелей литературы, искусства
Обществознание
привести примеры гонений сталинского руководства на учёных, деятелей литературы, искусства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отцу советской космонавтики Королёву в сталинских лагерях сломали челюсть... Позднее он умер во время приступа из-за того что последствия перелома не позволили врачам правильно установить аппарат искуственного дыхания.
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