Почему в конце 50 х -начале 60 х гг.Запад так и не откликнулся на советские предложения о сокращении вооружений и разоружении?

Обществознание
Почему в конце 50 х -начале 60 х гг.Запад так и не откликнулся на советские предложения о сокращении вооружений и разоружении?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Память о Карибском кризисе, когда чуть до ядерной войны не дошли. 2. Идея о милитаризации космического пространства (тогда ещё не объявили нейтральной зоной). 3. Гонка в освоении космоса. 4. Война во Вьетнаме (не до сокращений было).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите описать тигра как человека. Например: заяц трусливый и очень быстрые.... Чем больше, тем лучше!!!
Ответить
Математика
собрали 90 грибов; боровиков 45, подберезовиков на 22 меньше, а остальные лисички.сколько собрали лисичек?
Ответить
Алгебра
каково значение выражения5683,25а при а = 10;0,1; 0,01;100;0,001;1000;0,00001
Ответить
Математика
Толя выше Андрея на 5 см.Петя такого-же роста что и Толя,но он на 3 см.ниже Саши.На сколько сантиметров Саша выше Андрея?
Ответить
Обществознание
привести примеры гонений сталинского руководства на учёных, деятелей литературы, искусства
Ответить