Почему в конце 50 х -начале 60 х гг.Запад так и не откликнулся на советские предложения о сокращении вооружений и разоружении?

Гость: Гость:

1. Память о Карибском кризисе, когда чуть до ядерной войны не дошли. 2. Идея о милитаризации космического пространства (тогда ещё не объявили нейтральной зоной). 3. Гонка в освоении космоса. 4. Война во Вьетнаме (не до сокращений было).