Почему в конце 50 х -начале 60 х гг.Запад так и не откликнулся на советские предложения о сокращении вооружений и разоружении?
Обществознание
Почему в конце 50 х -начале 60 х гг.Запад так и не откликнулся на советские предложения о сокращении вооружений и разоружении?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Память о Карибском кризисе, когда чуть до ядерной войны не дошли. 2. Идея о милитаризации космического пространства (тогда ещё не объявили нейтральной зоной). 3. Гонка в освоении космоса. 4. Война во Вьетнаме (не до сокращений было).
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