предложение с словосочетание тёплое весеннее утро ,потоки яркого света,лазурное небо,ласковый ветерок,свежий воздух,льётся весёлая песня,зелённая дымка,чувствуешь дыхание весны.
Русский язык
предложение с словосочетание тёплое весеннее утро ,потоки яркого света,лазурное небо,ласковый ветерок,свежий воздух,льётся весёлая песня,зелённая дымка,чувствуешь дыхание весны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сквозь шторы пробивались потоки яркого света. Сегодня теплое весеннее утро. Я открыл окно. Такое лазурное небо, моего лица коснулся ласковый ветерок.Такой свежий воздух, льется веселая песня. Зеленой дымкой покрыта молодая трава. Как это прекрасно, когда чувствуешь дыхание весны.
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