природа может обойтись без человека, а человек без природы нет?
История
природа может обойтись без человека, а человек без природы нет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нет не может. человек сам часть природы и жизнь он черпает из неё. Кислород вырабтывают деревья, полезные ископаемые тоже в природе создаются, пища и вода тож всё это природа.
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