Кусок мрамора объемом 0,11 м3 надо поднять со дна озера. Какая для этого потребуется сила, если масса этого куска 300 кг?

Физика

Кусок мрамора объемом 0,11 м3 надо поднять со дна озера. Какая для этого потребуется сила, если масса этого куска 300 кг?

Автор: Гость