Кусок мрамора объемом 0,11 м3 надо поднять со дна озера. Какая для этого потребуется сила, если масса этого куска 300 кг?
Физика
Кусок мрамора объемом 0,11 м3 надо поднять со дна озера. Какая для этого потребуется сила, если масса этого куска 300 кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m=300 kg плотность мрамора = 2700 кг/м3 V=0.11 м3 Решение: т.к F=mg, то 300кг*10Н/кг = 3000 Н
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